Messi l’avoue, il s’ennuie sans Cristiano Ronaldo

Champion d’Espagne avec 11 points d’avance sur son dauphin l’Atlético Madrid, le FC Barcelone a survolé la Liga cette saison.

Le suspense n’a pas duré très longtemps de l’autre côté des Pyrénées, où Lionel Messi s’est baladé tout au long de l’exercice. Il faut dire que l’Argentin et ses coéquipiers n’ont pas trouvé d’adversaires à leur taille. La faute au Real Madrid, leur rival totalement hors course car trop affecté par le départ de Cristiano Ronaldo. Rien d’étonnant selon le Blaugrana, qui s’attendait à ce déclin inévitable.

« Quand la saison a commencé, j’en avais parlé et à Madrid ils se sont énervés. Mais c’est la vérité, comment quelqu’un qui marque 50 buts par saison pourrait ne pas manquer à l’équipe ? C’est arrivé au Real comme ce serait arrivé à n’importe quelle autre équipe que Ronaldo aurait quittée », a commenté Messi pour Fox Sports, en regrettant le transfert du Portugais.

« Ça nous rendait meilleurs »

« Évidemment qu’il manque à la Liga, parce que le fait que les meilleurs soient ici rend le championnat plus compétitif, et c’était vraiment bien qu’il soit là, parce qu’on cherchait à se surpasser tous les ans, et je crois que ça nous rendait meilleurs, a reconnu le capitaine du Barça. (...) Je ne le connais pas vraiment, on se connaît parce qu'on se croise en match ou lors des remises de prix, mais toujours avec de bonnes ondes. » A croire que tout le monde regrette les confrontations entre les deux quintuples Ballons d'Or.