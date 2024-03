Barça ‍: Xavi poursuit deux journalistes

Agacé par les mensonges de la presse espagnole sur sa façon de gérer son vestiaire notamment, Xavi a confirmé avoir déposé deux plaintes contre des journalistes.

Luis Enrique, qui trouve que la presse française est très dure et très critique, est bien placé pour savoir qu’en Espagne, ça tire à boulets rouges sur les entraineurs. Il avait même décidé de se limiter aux banalités dans les conférences de presse de la Roja pour mieux parler sur sa chaîne Twitch pendant la Coupe du monde 2022.

⚠️ Xavi confirms he’s filed complaints against two journalists: “Yes, it’s true and this has never happened to me before”.



“I understand the criticism, but I don’t tolerate lying or inventing things”.



“After some very big lies it's time to say enough is enough”. pic.twitter.com/pl6S2rsWjF