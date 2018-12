Barça : Un champion français l’annonce, Dembélé surclassera Neymar

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Après les retards à répétition d’Ousmane Dembélé, la gestion du FC Barcelone a pu en étonner certains.

L’ailier français est arrivé avec deux heures de retard à l’entraînement dimanche, ce qui ne l’a pas empêché de débuter un match de Ligue des Champions le surlendemain. Une grosse amende de 200 000 euros, et le club catalan est passé à autre chose. Preuve que les Blaugrana refusent d’accabler leur jeune talent et de le placer sur le marché des transferts. Ce serait effectivement une terrible erreur selon Robert Pirès, qui voit déjà Dembélé rejoindre les tout meilleurs joueurs au monde.

« Dembélé me plaît beaucoup. On parle toujours de Messi mais ce jeune est très bon, a encensé le champion du monde 1998 dans Mundo Deportivo. Ses retards ? Oui, il est jeune mais ce qu'il fait, on l'a tous fait quand on était gamin. Il doit s'imposer une discipline dans sa vie. Avec ses qualités et son talent, il peut aider le Barça à remporter la Ligue des Champions et la Liga. Si je devais choisir, je n'échangerais pas Dembélé contre Neymar. Ousmane n'a que 21 ans, il sait manier le ballon du pied gauche et du pied droit. Il a beaucoup de potentiel, plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. » Reste à savoir si l'international tricolore parviendra à franchir ces caps décisifs.