Barça : Umtiti victime d'insultes racistes ?

Dans : Liga, OL.

Le derby catalan opposant l’Espanyol au Barça (1-1) était très tendu dimanche après-midi.

Sur une pelouse gorgée d’eau, les contacts ont été nombreux et dangereux à certains moments. Et le match dans le match entre Samuel Umtiti et Sergio Garcia a été l’un des fils rouges de la rencontre. Suite à une intervention du Français sur l’attaquant de l’Espanyol, ce dernier aurait même craqué en insultant l’ancien Lyonnais de « negro », selon les informations de Mundo Deportivo.

Des insultes racistes qui auraient logiquement mis hors de lui l’international français, raccompagné aux vestiaires par Gérard Piqué afin que la situation ne dégénère pas totalement. Arbitre du match, Gil Manzano n’a pas entendu ces insultes et a simplement signifié dans son rapport d’après-match qu’en entrant dans le tunnel, il a constaté un tumulte de joueurs et de membres du staff des deux équipes. La presse espagnole affirme que Sergio Garcia se serait ensuite rendu dans le vestiaire du Barça afin de présenter ses excuses. A suivre…