Barça ‍: Thierry Henry le traite d’imposteur, Flick passe aux aveux

Encensé pour ses débuts au FC Barcelone, Hansi Flick n’a pourtant pas convaincu Thierry Henry. Le Français estime que l’entraîneur du Barça bénéficie du travail de son prédécesseur Xavi. Une analyse approuvée par l’Allemand.

Pour demander de la patience, beaucoup d’entraîneurs affirment que la mise en place d’une philosophie de jeu peut nécessiter des mois, voire des années. Hansi Flick, lui, a fait appliquer ses méthodes au FC Barcelone en un temps record. Le Barça pratique cette saison un jeu plus vertical et notamment basé sur une défense très haute, le tout en s’appuyant sur de jeunes talents déjà confirmés comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsi. Mais pour Thierry Henry, le coach allemand récolte surtout le fruit du travail de son prédécesseur Xavi.

“I don’t think Hansi Flick started a new era…Xavi did.”



Thierry Henry discuss the impact Xavi has had on Barcelona's current young squad 👏 pic.twitter.com/tXZ5FcQEnU