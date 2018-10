Barça-Real : Cristiano Ronaldo, Messi, la stat qui fait mal

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo parti à la Juventus, Lionel Messi blessé... Le Clasico de dimanche prochain entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne sera donc pas le Clasico que le monde entier a connu pendant la dernière décennie. Ce choc des deux monstres de la Liga aura donc moins de saveur. Sans CR7, le Real n'est plus que l'ombre de lui-même en ce début de saison, l'entraîneur Julen Lopetegui étant déjà sur la sellette après quatre défaites en cinq matchs. En tête du championnat depuis sa victoire contre le FC Séville (4-2), le Barça a perdu Messi samedi, à cause d'une fracture au bras droit, qui va l'éloigner des terrains pendant trois semaines.

Le FCB et le RMA devront donc faire sans les deux meilleurs buteurs de l'histoire du Clasico (26 buts pour Messi, 18 pour Ronaldo). Une première depuis 2007, quand Cristiano était encore à Manchester United et que Messi était à l'infirmerie. Le Camp Nou vivra donc dans une atmosphère particulière le week-end prochain, surtout que le club catalan n'a gagné aucun des deux matchs contre le rival madrilène en l'absence de Messi lors des 14 dernières saisons. Aux autres joueurs du Barça, à l'image d'Ousmane Dembélé, d'en profiter pour rentrer à tout jamais dans la légende du Clasico.