Barça : Rabiot n’en vaut pas la peine, priorité à De Jong et De Ligt

Dans : Liga, PSG, Mercato.

En quête de renfort pour son entrejeu, le Paris Saint-Germain a convaincu Frenkie De Jong.

Le milieu de l’Ajax Amsterdam a trouvé un accord avec le club francilien, qui discute également avec son coéquipier Matthijs De Ligt. Deux coups durs pour le FC Barcelone qui convoite les deux Néerlandais, et dont l’offre salariale serait largement inférieure. C’est pourquoi Miguel Rico s’agace sur le site de Mundo Deportivo. En effet, le journaliste espagnol conseille au Barça d’oublier le très cher Adrien Rabiot pour se consacrer aux deux talents des Pays-Bas.

« On parle d'une prime à la signature de 10 M€ et d'un montant similaire en salaire annuel. C'est un salaire de crack mais sans être un crack, a estimé notre confrère au sujet du Français. Rabiot n'est pas différent comme l'est De Jong, ni le meilleur jeune défenseur d'Europe comme De Ligt. C'est un bon joueur, personne n'en doute, mais ce n'est pas un joueur indispensable comme les deux Néerlandais. (...) En renonçant seulement à Rabiot, à sa prime et à son salaire, il y aurait largement de quoi satisfaire les exigences de De Jong et De Ligt. » En Espagne, le milieu du Paris Saint-Germain n’est visiblement pas considéré comme un futur grand.