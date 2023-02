Barça, PSG, le clan Messi s'excuse platement

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En milieu de semaine, Lionel Messi a été victime d’un énorme dérapage de son frère, qui a craché son venin à l’encontre du FC Barcelone. Le rétro-pédalage est déjà de mise.

Dans un live sur Twitch, le frère de Lionel Messi, à savoir Matias Messi, a totalement craqué. Interrogé sur les conditions du départ de Barcelone du sextuple Ballon d’Or, le frère de l’attaquant parisien a balancé du lourd. « J'ai un article de Sport accroché chez moi qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone" et je l'ai sous-titré : "hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage". Entre autres, virer Joan Laporta. Les gens ne l'ont pas soutenu (Messi). Les gens auraient dû sortir et manifester » a lancé le frère de Lionel Messi en direct sur Twitch. Des propos embarrassants qui ont logiquement provoqué un énorme malaise, d’autant qu’il est fort possible que La Pulga ne partage pas du tout cette opinion. Dans l’urgence de réagir, le clan Messi a présenté ses excuses au FC Barcelone dans les colonnes de Sport ce jeudi.

Le clan Messi présente ses excuses au Barça

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« L'opinion de Matias est individuelle et ne doit pas nécessairement coïncider avec l'opinion de Leo ou celle d'autres membres de sa famille ou de son entourage » a d’abord lâché le clan Messi avant que le frère de l’Argentin ne prenne la parole en son nom afin de s’excuser platement auprès du FC Barcelone. « Je veux revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, j'étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d'un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c'est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas » a lâché Matias Messi, à qui l’on a surement fait comprendre qu’il avait été beaucoup trop loin dans ses propos au sujet du club catalan, dans lequel Lionel Messi a battu tous les records. Une séquence qui en dit tout de même long sur le ressentiment du club Messi à l'égard du Barça, qui l'a en effet laissé partir comme une vieille chaussette à l'été 2021, même si l'Argentin n'a pas non plus insisté pour rester à tout prix.