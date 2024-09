Esp ‍: Un mercato historique en 2025, le Real envoie du lourd

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Très actif lors du mercato cet été avec les signatures de Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid ne sera pas en reste en 2025. Le club merengue a une nouvelle fois l’intention de frapper un grand coup.

Cet été, le Real Madrid a créé l’évènement avec la signature de Kylian Mbappé, qui s’est ajoutée à celle d’Endrick. Le secteur offensif du club merengue a pris une toute autre dimension, d’autant que Rodrygo, Vinicius ou encore Bellingham et Arda Güler sont tous restés au club. Sur le terrain, cette attaque de rêve ne donne pas encore le résultat espéré, mais le Real Madrid se veut patient et optimiste. En revanche, le club de la Casa Blanca a conscience que d’autres postes doivent être renforcés. Dans cette optique, le prochain mercato estival sera très agité, si l’on se fie aux informations de The Independent. Le média britannique dévoile que le Real Madrid s’est déjà fixé trois objectifs colossaux pour le mois de juin prochain, et la Premier League peut déjà trembler.

Le premier objectif des Merengue n’est autre que William Saliba, sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027 et qui s’est imposé ces deux dernières années comme l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde… si ce n’est le meilleur. Brillant à l’Euro avec l’Equipe de France cet été, le natif de Bondy plait énormément à l’état-major du Real Madrid, à la recherche d'un défenseur central pour étoffer un secteur de jeu assez limité en quantité (Rüdiger, Alaba, Militao) puisque Nacho n’a pas été remplacé après son départ en Arabie Saoudite il y a quelques semaines. Au milieu de terrain aussi, on aimerait frapper fort au Real Madrid puisque Toni Kroos est parti, un autre départ qui n’a pas été compensé numériquement au sein de l’effectif.

Rodri, le rêve ultime du Real pour remplacer Kroos

Là encore, le Real Madrid veut le meilleur joueur du monde à son poste puisque c’est Rodri, à qui il reste trois ans de contrat à Manchester City, qui est ciblé. Champion d’Europe avec l’Espagne, le milieu de terrain de 28 ans fait le bonheur du club britannique depuis son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid en 2019 pour 70 ME et pourrait avoir envie de changer d’air. Ce coup serait magistral de la part du Real, qui sait déjà qu'il devra casser sa tirelire pour attirer un tel joueur au milieu de terrain. Un renfort est également espéré au poste de latéral droit, car Dani Carvajal ne se fait pas tout jeune et sa doublure Lucas Vasquez n’est pas au niveau espéré, comme le prouve son match raté contre Stuttgart en Ligue des Champions ce mardi.

Vieux serpent de mer à Madrid, la piste Trent Alexander-Arnold est de nouveau évoquée. Ce dossier est de loin le plus crédible et le plus simple des trois pour le Real Madrid dans la mesure où l’international anglais (31 sélections) sera en fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. Le plan parfait pour le Real, qui adore piocher chez les joueurs bientôt libres et qui pourrait tenter de se mettre d’accord avec le joueur dès le mois de janvier. En attendant de savoir si ces trois dossiers aboutiront, on peu d’ores et déjà affirmer que le Real Madrid voit très grand pour son prochain mercato avec des cibles d’envergure pour renforcer tous les postes… sauf l’attaque, toute neuve et qui ne devrait pas bouger l’été prochain.