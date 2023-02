Messi ou Laporta, le Barça devra choisir !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? L'Argentin n'a toujours pas prolongé au PSG et les supporters catalans commencent à rêver d'un retour de la Pulga au Barça. Son frère ouvre la porte à cette possibilité, à une condition seulement.

Champion du monde 2022 avec l'Argentine après un tournoi de grande qualité, Lionel Messi a prouvé qu'il était loin d'être fini pour le football de haut niveau. Sa deuxième saison au PSG est d'ailleurs bien meilleure que la première, Mondial ou pas, en témoigne son match de samedi dernier face à Toulouse. Des prestations qui en font l'une des attractions du prochain mercato estival. Cela est d'autant plus le cas que le PSG n'a pas encore réussi à le faire prolonger. La Pulga se donne le temps, celui de réfléchir et de juger en fonction d'autres offres. L'Inter Miami le veut mais le FC Barcelone aussi.

Messi reviendra au Barça si Laporta part

Le club catalan reste l'équipe de cœur de Messi et le Camp Nou fait figure de maison pour le prodige argentin. Toutefois, si sportivement un retour serait crédible avec son ami Xavi sur le banc, psychologiquement c'est une autre histoire. Messi en veut à la direction catalane de l'avoir transféré à l'été 2021 et plus particulièrement au président Joan Laporta qui lui avait promis de le conserver. Très clairement, il est impossible pour lui de revenir au Barça avec Laporta aux commandes. Son frère Matias l'a indiqué, lançant même un ultimatum aux socios.

💣 Matías Messi, hermano de Leo Messi, en Twitch



👋🏻 "No vamos a volver y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Laporta"



😱 "El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1tgJ2KRVBG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2023

« Nous n'allons pas revenir à Barcelone. Et si nous revenons, nous allons faire un bon nettoyage. Et notamment virer Joan Laporta, un homme ingrat. Les gens auraient dû sortir et faire une marche pour que Laporta parte et que Messi reste. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. […] Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi », a commenté Matias Messi dans un live Twitch pour le journal catalan Sport. Des propos forts qui ont remué toute la Catalogne et obligé l'entourage de Lionel Messi à prendre ses distances avec les déclarations de Matias. Si le ressentiment reste fort chez la Pulga, pas sûr qu'il veuille penser à son avenir dès février et encore moins attaquer son ancien patron maintenant.