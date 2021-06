Barça : Messi en veut à mort à un Français, ce n'est pas Griezmann

Dans : Liga.

Dans quelques semaines, Lionel Messi sera libre de tout contrat… ou pas. Puisque le FC Barcelone fait actuellement son maximum pour garder sa star, quitte à se froisser avec certains autres joueurs.

Officiellement confirmé sur le banc du Barça pour la saison à venir, Ronald Koeman veut garder Lionel Messi. Pourtant, la Pulga n’est pas spécialement heureuse de la « prolongation » du coach néerlandais. Malgré tout, Messi comprend que Joan Laporta a dû faire un choix entre garder son entraîneur et avoir une petite enveloppe pour le mercato, ou virer son coach avec des indemnités et sans budget mercato. Maintenant, Messi va exiger certaines choses pour prolonger son contrat. Outre un arrangement financier à trouver avec sa direction, l'international argentin veut aussi que le projet sportif du FCB soit au top. Pour cela, Messi ne veut pas que son président recrute des éléments comme Memphis Depay ou Georginio Wijnaldum, jugés comme « inutiles ». De plus, la star de 33 ans souhaite que Barcelone se sépare des joueurs qui « n'apportent rien à l'équipe, même s'ils sont au goût de l'entraîneur ». Et selon les informations de Donbalon, le principal joueur ciblé dans cette critique n’est autre que Clément Lenglet.

Messi a Lenglet dans le viseur

Considéré comme le principal fautif de la mauvaise saison des Blaugrana, le défenseur central n’est donc plus en odeur de sainteté au Camp Nou, où les supporters réclament son départ depuis plusieurs mois maintenant. Il faut dire que l'international français a multiplié les erreurs durant cet exercice 2020-2021, que ce soit avec des cartons rouges subis ou des penalties concédés… Malgré tout cela, Lenglet est resté titulaire dans une défense à trois, puisque Koeman n’avait pas d’autre choix. Mais avec l’arrivée d’un joueur comme Eric Garcia, Lenglet n’aura plus sa place au Barça. C’est donc pour cette raison que son transfert est clairement envisagé en Catalogne. Encore faut-il qu’il trouve preneur. Sa sélection chez les Bleus pour l’Euro 2021 pourrait lui servir à trouver une belle porte de sortie. Un petit rêve pour Messi, toujours aussi froid avec les Français, vu qu’il n’a par exemple jamais eu une bonne relation avec un joueur comme Griezmann...