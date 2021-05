Lionel Messi, l'offre délirante pour rester au Barça

Dans : Liga.

Joan Laporta semble très confiant concernant la prolongation de contrat de Lionel Messi. Il est vrai que le patron du FC Barcelone veut tout casser pour garder sa star.

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain, même si ces derniers jours le sextuple Ballon d’Or est plus proche d’une prolongation au Barça que d’un départ libre pour le Paris Saint-Germain ou Manchester City. Interrogé sur ce sujet très sensible, le président barcelonais restait prudent sur ce thème il y a 24 heures. « Ce n’est pas fait, mais la prolongation de Messi avance bien », a en effet confié Joan Laporta. Ce samedi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que pour parvenir à ses fins, le patron du Barça a mis sur la table des négociations une offre qui dépasse tout ce que l’on avait pu voir dans le football. L’idée de voir Lionel Messi partir gratuitement cet été a incité Laporta à faire un effort colossal et c’est un contrat de 10 ans qui aurait été proposé à la Pulga. Bien évidemment, Barcelone ne veut pas que la star argentine joue jusqu’à 43 ans, mais l’accord serait à la fois pour la fin de la carrière sportive de Messi, mais également la suite.

Dans le détail, Sport précise que Lionel Messi continuera à porter le maillot du Barça jusqu’en 2023, puis il irait jouer à l’Inter Miami, le club de David Beckam, pendant deux ans, soit jusqu’en 2025, avec un rôle de représentant du club espagnol dans le championnat nord-américain de football. Ensuite, l’Argentin reviendrait à Barcelone dans une fonction encore à définir, mais qui pourrait être celui d’ambassadeur mondial du Barça avec une présence dans l’organigramme des Blaugrana. Pour ses quatre premières années de footballeur (deux saisons au Barça, deux à l’Inter Miami), Lionel Messi se voit offrir un total de 240ME brut. Pour l’instant, les négociations butent sur le salaire du joueur argentin lorsqu’il en aura fini avec sa carrière de joueur, Joan Laporta proposant un salaire fixe largement revu à la baisse et des bonus, tandis que le « 10 » de Barcelone exige lui un fixe nettement plus élevé.