Barça : La sanction est tombée, Dembélé est écarté !

Dans : Liga, Foot Europeen.

A la veille du match de Liga contre le Betis Séville, Ernesto Valverde a dévoilé la liste des joueurs convoqués avec quelques surprises.

Au rayon des bonnes nouvelles, l‘entraîneur du FC Barcelone peut de nouveau compter sur Lionel Messi et Samuel Umtiti, qui reviennent de blessure. A noter aussi la convocation de l’ailier brésilien Malcom, récompensé pour son but face à l’Inter Milan (1-1) mardi en Ligue des Champions. En revanche, Ousmane Dembélé, lui, est prié de rester à la maison. Un choix probablement lié à son absence tardivement justifiée à l’entraînement de jeudi, même si Valverde a tenté de garder le secret.

« Chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Nous sommes une équipe, je veux qu'il soit le meilleur possible pour le collectif. L'autre jour il était titulaire mais demain il ne le sera pas. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce qui se passe en interne reste en interne, a expliqué le coach blaugrana. Je ne pense qu'à notre bien sur les plans collectif et individuel. Nous voulons aider tous les joueurs à progresser, d'une manière ou d'une autre. Dembélé a un talent particulier et nous devons l'aider. Nous espérons qu'il le démontrera. » Avertissement ou punition, bref, l’international français devra vite se reprendre sur et en dehors du terrain.