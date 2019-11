La France, les Bleus ? Karim Benzema, sa maison c'est Madrid

Dans : Liga.

Auteur d'un doublé mardi soir contre le Paris Saint-Germain, Karim Benzema a confié combien il se sentait bien au Real Madrid sous les ordres de Zinedine Zidane. L'attaquant des Merengue a dribblé une question sur la France.

Efficace sur la pelouse de Santiago-Bernabeu face au Paris Saint-Germain, mardi soir en Ligue des champions, Karim Benzema savait bien qu’il était attendu dans les couloirs du stade madrilène par des médias français qui étaient forcément intéressés par sa prestation XXL contre le PSG, mais également pas les récentes polémiques avec Noël Le Graët concernant l’équipe de France. Mais KB9 s’est éclipsé discrètement, se contentant de répondre au diffuseur officiel de la Ligue des champions en France.

Et cette fois, Karim Benzema a évoqué son bien-être au Real Madrid, et s’est contenté de dribbler Frédéric Hermel lorsque ce dernier l’a interrogé sur l’image qu’il a en France. « Je me sens bien. Je pense que c'est avec le travail. Ma maison, c’est Madrid. J'ai beaucoup de confiance en moi depuis le début, mais je sens aussi beaucoup de confiance de mes partenaires, de mon coach, du président et de tous les supporters. C’est tout le travail que je fais sur et en dehors du terrain. On essaie de toujours donner le meilleur, j’ai de la réussite, tant mieux. Ça fait toujours plaisir d'être applaudi. Chaque début de match est toujours important, et je me remets toujours en question. J’ai signé à Madrid il y a dix ans pour gagner des titres, pour entrer dans la légende de ce club, qui est le meilleur du monde. Zizou c’est le maestro, le patron, il me conseille tout le temps, j’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur et l’homme », a confié Karim Benzema, qui s’est contenté de répondre en marquant deux buts au PSG. Pas mal comme réponse non ?