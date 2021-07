Barça : Griezmann poussé dehors, la Juve se pointe

Dans : Liga.

Poussé dehors par le Barça, Antoine Griezmann est pressenti dans le cadre d’un nouvel échange, avec la Juventus. Chelsea et MU sont aussi sur le coup.

De retour à l’entrainement du FC Barcelone ce mardi, Antoine Griezmann ne sait pas encore où il jouera cette saison. Désireux d’économiser sur les gros salaires du club pour permettre à Lionel Messi de prolonger son contrat, le Barça vise particulièrement son attaquant français, avec son contrat en béton armé. Le champion du monde 2018 est plutôt serein, même si sa situation n’est pas évidente. Il est clairement poussé dehors, et le géant catalan s’est même rapproché de l’Atlético Madrid pour le caser cet été. Avec des sacrifies financiers à faire pour l’ancien matelassier, ce qui a pour le moment mis un terme à un éventuel échange avec Saul Niguez, qui ferait le chemin inverse. Le FC Barcelone ne perd pas espoir et vient d’entrer en contact avec la Juventus, affirme L’Equipe. L’idée, toujours pour économiser sur le salaire tout en effectuant un échange, serait de récupérer non pas Cristiano Ronaldo, mais Paulo Dybala, pour l’associer avec Lionel Messi.

Le quotidien local Sport va même plus loin, affirmant que le Barça a aussi proposé Antoine Griezmann à Chelsea et à Manchester United. Les Red Devils ont pour le moment écarté cette possibilité après avoir misé très gros sur Jadon Sancho, tandis que Chelsea n’a pas fait savoir sa réponse. Une preuve de plus que les jours de Griemzann au Barça semblent vraiment comptées, et que la fin de l’histoire après seulement deux saisons est difficilement évitable. Car Joan Laporta est bien décidé à avoir la peau de son attaquant, qui va vite être pointé du doigt dans la presse locale comme celui qui empêche Lionel Messi de prolonger au sein des Blaugranas. Et ça, cela risque d’être difficile à supporter pour un joueur qui n’est déjà pas entré dans le coeur des socios depuis son arrivée.