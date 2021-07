Barça : Griezmann éjecté, le casse-tête financier

Dans : Liga.

Pour faire de la place afin de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone a ciblé Antoine Griezmann et le pousse vers la sortie.

Malgré son contrat en or et son recrutement à plus de 100 ME, l’attaquant français n’a pas donné satisfaction et son entente avec les autres stars offensives laisse vraiment à désirer sur ces deux dernières saisons. Dans le dur financièrement, le Barça s’est mis en tête de tout tenter pour le renvoyer à l’Atlético de Madrid. Des discussions ont été entamées entre les deux clubs, notamment dans le cadre d’un échange qui permettrait à Saul Niguez de rejoindre le club catalan. Mais le problème financier reste énorme et pour le moment difficile à contourner. En effet, si jamais il devait repartir à l’Atlético, Antoine Griezmann perdrait une belle partie de son salaire, qui pourrait passer de 20 ME net à moins de 15 ME. Le Français, qui n’a pas du tout aimé apprendre que le Barça négociait dans son dos selon RMC, demande désormais une compensation au club catalan pour la perte de salaire.

Joan Laporta refuse catégoriquement, et réfléchit à une surévaluation de l’échange, en demandant 70 ME pour Griezmann, soit le montant du reste à payer de l’amortissement de sa venue en 2019. Un montage financier complexe donc qui se met en place, surtout que le Français semble partant pour rejoindre la formation de Diego Simeone, qui est lui aussi tenté par ce come-back. Reste à savoir quel sera l’accueil des supporters des champions d’Espagne, qui n’ont pas vraiment apprécié le départ de leur star en 2019, un an après avoir juré fidélité dans une vidéo larmoyante produite par la société de Gérard Piqué. Mais le foot-business a ses priorités, et le Barça a trouvé le joueur dont il faut absolument se défaire pour boucler la prolongation de Lionel Messi. Et ça n'a pas de prix en Catalogne.