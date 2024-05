Barça ‍: Accord trouvé avec Hansi Flick

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Ancien entraineur du Bayern et de la sélection allemande, Hansi Flick sera le prochain entraineur du FC Barcelone.

Dans la foulée du limogeage de Xavi pour ses propos prononcés il y a quelques jours de ça sur l’avenir assez sombre du club catalan sur le plan financier et donc sportif, le Barça a trouvé un accord avec l’entraineur allemand.

Il s’agit d’un contrat jusqu’en juin 2026 et qu’il n’a plus qu’à signer dans les prochains jours. Le club blaugrana a déjà annoncé le départ de Xavi pour la semaine prochaine, à l’issue du dernier match de la saison. Toni Tapalovic et Marcus Sorg vont compléter le staff d’Hansi Flick, qui arrive de manière assez inattendue tant jusqu’à récemment, Xavi devait finalement continuer la saison prochaine au FC Barcelone. L'ancien joueur du Bayern Munich était sans poste depuis un an et son limogeage du poste de sélectionneur de l'Allemagne, et un enchainement de défaites jugé de trop après le fiasco de l'élimination au premier tour du Mondial 2022.