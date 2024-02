Barça ‍: 80 ME envolés, la menace de Xavi a coûté cher

Dans : Liga.

Dans le viseur du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone aurait pu se donner de l’air avec une grosse vente cet hiver. Le Bayern Munich était prêt à miser gros sur le défenseur central Ronald Araujo. Mais l’entraîneur catalan Xavi s’est opposé au départ de l’Uruguayen, allant même jusqu’à menacer la direction.

Le sort de Xavi est scellé. Après la défaite à domicile contre Villarreal (5-3) samedi dernier, l’entraîneur du FC Barcelone a annoncé son départ en fin de saison. Une demande acceptée par son président Joan Laporta. « Si ce n'était pas Xavi, je l'aurais déjà licencié, a reconnu le dirigeant sur les ondes de la RAC 1. Je ne vais pas écarter Xavi, parce qu'il ne le mérite pas. Il mérite qu'on lui fasse confiance. »

Xavi a empêché un gros coup

L’ancien milieu de terrain a pourtant coûté cher au club catalan. Et l’on ne parle pas seulement des résultats insuffisants cette saison. Depuis quelques semaines, on parle d’un vif intérêt du Bayern Munich pour Ronald Araujo. L’entraîneur bavarois Thomas Tuchel serait un grand admirateur du défenseur central. Le champion d’Allemagne en titre a donc tenté sa chance et se tenait prêt à miser gros. D’après The Athletic, le Bayern Munich était disposé à payer 80 millions d’euros pour le transfert de l’Uruguayen !

Autant dire qu’une telle recette aurait fait du bien aux finances du Barça. Le géant de Liga parvient difficilement à respecter le fair-play financier en Espagne. A tel point que le sacrifice d’un joueur important, comme Ronald Araujo, sera nécessaire l’été prochain. Seulement voilà, Xavi s’est catégoriquement opposé au départ de son titulaire en janvier. Le technicien aurait même menacé de présenter sa démission immédiate si le défenseur central était transféré en plein milieu de la saison. La suite, on la connaît. Ronald Araujo est resté, Xavi partira dans quelques mois et laissera le Barça dans le rouge.