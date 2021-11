Barça : 6 joueurs virés par Xavi !

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Nouveau patron du sportif au FC Barcelone, Xavi arrive en pompier alors que la formation blaugrana est en totale perdition.

C’est tout ce que ne voulait pas le technicien espagnol, qui rêvait de revenir entrainer son club de toujours, mais ne voulait pas arriver en cours de saison avec un effectif qu’il n’avait pas choisi. Néanmoins, devant l’urgence de la situation, le champion du monde 2010 a décidé de prendre le taureau par les cornes. S’il lui reste deux mois pour savoir s’il peut demander des renforts à son club, qui n’est pas du tout certain de pouvoir financièrement lui en offrir, Xavi a déjà des certitudes au niveau des départs. Il y a 6 joueurs sur lesquels le nouveau coach du Barça ne compte plus, et ces derniers feraient mieux de faire leurs valises cet été sous peine de voir leur temps de jeu s’évaporer complètement. Selon El Chiringuito, les joueurs seraient déjà informés, et ils ont ainsi deux mois pour se trouver un nouveau club.

Umtiti et Lenglet, adios !

Parmi les cités, on retrouve deux Français en défense centrale, Samuel Umtiti et Clément Lenglet. La défense du Barça inquiète depuis longtemps, et les deux tricolores ne sont pas vus comme des joueurs capables d’aider dans ce secteur, surtout avec leur gros contrat. Les voir changer de club sera donc un sacré défi, car ils n’accepteront peut-être pas facilement de faire un sacrifice sur leur salaire.

Xavi compte aussi faire du ménage dans le secteur offensif. Outre le gardien remplaçant Neto, invité à vite se trouver un nouveau club, l’entraineur du FC Barcelone indique la sortie à Martin Braithwaite, la recrue surprise de l’hiver 2020, mais aussi Philippe Coutinho et Luuk De Jong, des erreurs de casting énorme aux yeux de Xavi. Un vrai casse-tête pour le Barça, qui n’avait pas forcément besoin de l’avis de Xavi pour essayer de recaser des joueurs qui ont pleinement profité de la situation difficile sportivement pour signer avec des salaires copieuses. Ce que le club catalan regrette amèrement aujourd’hui.