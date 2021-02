Barça : 100 ME pour oublier Messi, direction Dortmund

Dans : Liga.

Pour faire face au probable départ de Lionel Messi, le FC Barcelone s’est mis en tête de recruter un grand joueur, ou plutôt l’attaquant du futur.

Cette semaine, le Barça a pris une nouvelle claque monumentale en Ligue des Champions. En perdant 1-4 face au Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la C1, à cause notamment d’un triplé de Kylian Mbappé, le club catalan a pratiquement dit adieu à la coupe aux grandes oreilles. Un échec de plus, celui de trop pour Messi… En fin de contrat à l’issue de cet exercice 2020-2021, l’attaquant de 33 ans ne voit plus son avenir au Camp Nou. Après avoir fait toute sa carrière à Barcelone, le sextuple Ballon d’Or pourrait donc partir au PSG ou à Manchester City. Si le FCB espère toujours que l'international argentin prolongera son bail, avec l’aide du futur président, la mission est presque impossible.

C’est donc pour cette raison que la cellule de recrutement du Barça planche sur son remplaçant. Et selon Donbalon, l’heureux élu pourrait bien être Jadon Sancho. Considéré comme l’un des plus grands talents de la planète, le joueur de 20 ans réalise une nouvelle saison fantastique à Dortmund. Buteur à neuf reprises et auteur de 14 passes décisives en 28 matchs, l’international anglais est considéré comme le joueur capable de faire oublier Messi sur le long terme en Catalogne. Et sachant que le BvB n’a plus trop les faveurs du crack, depuis son faux départ à Manchester United l’été dernier, Sancho pourrait faire le forcing pour rejoindre le Barça l’été prochain. Si la formation espagnole récupère de l’argent d’ici là, vu qu’un tel joueur est estimé à 100 millions d’euros...