Ballon d'Or : Benzema classé 26e par « une bande de clowns »

Dans : Liga.

Le classement du Ballon d'Or suscite de nombreux commentaires et notamment la 26e place de Karim Benzema. Et l'attaquant français du Real Madrid a reçu le soutien de nombreuses personnalités.

Si la victoire de Lionel Messi dans la course au Ballon d’Or 2019 a provoqué quelques débats, en France c’est surtout le classement de Karim Benzema, seulement 26e derrière d’autres attaquants nettement moins prolixes et décisifs, suivez mon regard, qui provoque une polémique. Si plusieurs journalistes se sont étonné que l’ancien lyonnais soit aussi loin, tout cela dans des termes feutrés afin de ne pas vexer leurs confrères du jury réuni par France-Football, DJ Snake n’a lui pas tourné autour du pot pour dire ce qu’il pensait de ceux qui avaient voté pour le Ballon d’Or.

Via Twitter, la star française a lancé un missile rapide et efficace. « Benzema 26ème ??? Bande de clowns @FranceFootball », a résumé DJ Snake, sidéré et visiblement ulcéré de cette position de Karim Benzema dans ce classement emblématique. Et on ne peut pas taxer l’artiste d’être un pro-Real Madrid, puisque DJ Snake est un supporter acharné du Paris Saint-Germain, on l’a même vu plusieurs fois avec Nasser Al-Khelaifi lors des déplacements européens du PSG. De son côté, Karim Benzema est lui resté totalement silencieux au milieu de cette polémique, ce qui est probablement la bonne réponse, le buteur français du Real Madrid se contentant de tenir tête à Lionel Messi dans la course au titre de Pichichi en Espagne.