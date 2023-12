Le Barça humilié sur ses terres, du jamais vu depuis 82 ans

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone est en grande difficulté cette saison, et ne parvient pas à convaincre. La réussite spectaculaire de son voisin Gérone n'arrange pas les choses pour le club catalan.

En ce début de semaine, Joan Laporta a tenu à soutenir Xavi, l’entraineur barcelonais de plus en plus contesté. Son équipe est qualifiée mais n’impressionne clairement pas en Ligue des Champions. Même chose en Liga où la course au titre n’est pas terminée, mais les performances sont globalement inquiétantes, et il n’y a pas eu grand chose pour provoquer le sourire des socios depuis le début de la saison. « Il a toute notre confiance et il la mérite. Lorsque vous donnez confiance à une personne, elle donne le meilleur d’elle-même. La confiance que nous avons en Xavi est totale. Si nous ne gagnons pas de titres cette saison, il faudra prendre des décisions, celles dont le club a le plus besoin, en fonction de ce qui a été fait. Le fait est que nous sommes en vie dans toutes les compétitions », a ainsi confié le président du FC Barcelone dans le quotidien Sport.

Le Barça largué par un voisin, c'est rare

Un soutien appuyé certes, mais qui n’empêche pas de voir la réalité. A l’approche de la mi-saison, alors que le titre se joue souvent avec le Real Madrid en tête à tête, le club barcelonais est troisième, à neuf points du leader surprise Gérone. Un voisin bien embarrassant pour le club culé, car l’autre club catalan épate non seulement toute l’Espagne par son jeu renversant, mais humilie aussi son voisin catalan comme jamais. Une statistique parlante est ainsi sortie après la victoire de Gérone sur Alaves ce lundi soir. A ce stade du championnat, c’est la première fois depuis la saison 1941-1942 que le FC Barcelone se trouve 9 points derrière un autre club catalan. A l’époque, c’était l’autre club de Barcelone, l’Espanyol, qui avait su prendre les devants, mais c’était en temps de guerre. Une preuve que le Barça domine sans partage sa région, et que voir un autre club catalan être champion serait une incroyable sensation. Un écart record vieux de 82 ans donc, même si tout le monde se demande si Gérone va réussir à tenir son rythme fou pendant encore six mois.