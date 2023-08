Avec Benzema en Arabie Saoudite, Griezmann est tenté

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Epanoui depuis son retour à l’Atlético Madrid en 2021, Antoine Griezmann n’écarte pas un départ cet été. L’attaquant français, convoité par Al-Ittihad, ne serait pas insensible en cas d’offre alléchante du club saoudien où évoluent ses compatriotes Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Alors que la saison de Liga vient de débuter, l’Atlético Madrid n’est pas à l’abri d’un coup dur au mercato. Bien sûr, l’indésirable João Felix a de grandes chances de quitter les Colchoneros d’ici la fin du marché des transferts. Mais c’est surtout le départ éventuel d’Antoine Griezmann qui affecterait l’entraîneur Diego Simeone. Comme beaucoup d’autres stars avant lui, l’attaquant français pourrait recevoir une offre alléchante en provenance d’Arabie Saoudite.

Le journaliste de Topmercato Ekrem Konur nous apprend qu’Al-Ittihad a fait du Madrilène sa nouvelle priorité. Le club saoudien serait prêt à payer les 25 millions d’euros de sa clause libératoire, et à lui offrir un salaire annuel à 40 millions d’euros ! Et au cas où ces arguments ne suffisaient pas, Al-Ittihad a demandé à ses deux Français Karim Benzema et N’Golo Kanté de convaincre leur compatriote. L’opération séduction pourrait bien s’avérer payante étant donné qu’Antoine Griezmann ne ferme pas la porte à la Saudi Pro League. Ce qu’il laissait déjà entendre dans son récent entretien accordé à ESPN.

Griezmann ne ferme pas la porte

« Si je devais être sollicité, il faudrait que j’en parle avec ma femme et mes enfants. Avec toute ma famille, confiait l’international tricolore. Parce que là-bas, ils donnent d’énormes salaires qui peuvent mettre ta famille à l’abri. Mais pour l’instant, je pense juste à l’Atlético et à m’améliorer, à marquer des buts et à être important. Pour gagner le championnat et pour participer à la bataille pour la Ligue des Champions. » Quatre ans après son départ pour le FC Barcelone, Antoine Griezmann va-t-il de nouveau planter l’Atlético Madrid ?