Ancelotti et le mercato, le Real a 15 jours pour trancher

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En pleine crise, le Real Madrid s’est offert un répit grâce à sa victoire contre Osasuna samedi (4-0). Mais tout reste fragile, et les dirigeants du club merengue vont prendre des décisions pendant la trêve.

Au moment de présenter Kylian Mbappé à son public comme une rock star il y a quelques mois, le Real Madrid ne s’attendait sans doute pas à vivre un début de saison aussi difficile. En crise après les défaites contre Lille, Barcelone et l’AC Milan, le club merengue s’est offert un peu de répit en battant Osasuna samedi dans un match maîtrisé (4-0). Cette victoire a toutefois laissé des traces, avec la grave blessure de Militao et les pépins physiques de Rodrygo et Lucas Vasquez. Depuis six ans, le Real Madrid s’est habitué à ne pas recruter lors du mercato hivernal mais cette fois, le club merengue pourrait déroger à la règle. A en croire les informations du Mundo Deportivo, cette trêve internationale du mois de novembre sera capitale pour le club de la Casa Blanca.

De grosses décisions prises pendant la trêve ?

Esp : Sergio Ramos au Real de toute urgence, il valide https://t.co/fP7jJwQcH7 — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

En effet, le journal espagnol affirme que Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid vont trancher plusieurs dossiers chauds durant les quinze jours à venir. L’avenir de Carlo Ancelotti d’abord, même si à priori, le coach italien va être conforté après la victoire contre Osasuna ce week-end. Et le mercato, surtout, un sujet explosif dans la capitale espagnole car Carlo Ancelotti veut des recrues alors que les blessures se multiplient ces derniers mois. Florentino Pérez va prendre la température auprès de sa direction sportive et de sa garde rapprochée durant cette trêve et décidera dans les prochains jours la politique sportive du Real Madrid lors du mercato hivernal. Mundo Deportivo ajoute que Carlo Ancelotti se pliera de toute façon aux choix de son président, comme il l’a toujours fait jusqu’à présent. Mais avec dans le camp de l’entraîneur italien une énorme volonté de voir arriver du sang neuf au mois de janvier.