Ancelotti a trouvé un nouveau coach pour le Real

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a toujours pas clarifié son avenir. L’Italien se dit prêt à attendre la décision de ses dirigeants jusqu’au dernier moment. Et en cas de départ, le technicien pense connaître l’identité de son successeur idéal.

Carlo Ancelotti a reçu un bel hommage cette semaine. Passé sous les ordres de l’Italien au Real Madrid et au Bayern Munich, Xabi Alonso a gardé d’excellents souvenirs de son ancien entraîneur. « Au niveau de la gestion humaine, Carlo est un maître, a encensé le coach du Bayer Leverkusen. Quand on parle de la manière de convaincre les joueurs ou de comment faire en sorte que les joueurs aient une bonne relation avec toi, Ancelotti est notre maître à tous. »

🗣️ Carlo Ancelotti sur le calendrier des matchs : "C'est un calendrier qui est devenu insoutenable, ceux qui le préparent doivent y réfléchir. La seule solution est de réduire le nombre de matchs."pic.twitter.com/DtZ6u8UbLc — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) November 25, 2023

Les mots de l’Espagnol n’ont pas laissé Carlo Ancelotti indifférent. Touché, l’entraîneur du Real Madrid a lui aussi encensé son homologue qu’il verrait bien s’asseoir sur le banc madrilène. « Je remercie Xabi, a réagi le technicien expérimenté. C'était un joueur impressionnant et il est en train de faire une carrière fantastique en tant qu'entraîneur parce qu'il a les qualités idéales. Il me plaît beaucoup comme entraîneur. C'est l'un des coachs que j'apprécie le plus avec Thiago Motta. »

Ancelotti propose Xabi Alonso

« Il a le profil pour devenir l'entraîneur du Real Madrid parce qu'il connaît la maison et il est très aimé », a conseillé Carlo Ancelotti, qui serait ravi de voir Xabi Alonso lui succéder à la Maison Blanche. Car de son côté, l’ancien coach du Paris Saint-Germain, en fin de contrat l’été prochain, n’a toujours pas clarifié son avenir. Alors que la sélection brésilienne lui tend les bras, le coach de 64 ans attend la décision de ses dirigeants. « C'est un honneur que l'on parle de moi au Brésil. On apprendra bientôt quelque chose. J'attendrai le Real Madrid jusqu'au dernier jour », a prévenu Carlo Ancelotti, loyal envers son club.