Le Real Madrid en furie sur le classement du Ballon d'Or

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Comme chaque année, le classement du Ballon d'Or fait beaucoup parler. Au Real Madrid, on estime la place finale de Jude Bellingham comme une vaste blague.

S’il y a bien un club au monde qui est synonyme de Ballon d’Or, c’est le Real Madrid. De tous les temps, le géant espagnol a tenu à avoir les joueurs les plus brillants, les plus doués, les plus valorisés, pour remplir son palmarès avec gloire et admiration. Pendant les années 1990, le moindre joueur élu Ballon d’Or devait finir par signer au Real Madrid pour les dirigeants de l’époque. Cela n’a bien sûr plus été la question avec Lionel Messi, mais cela n’empêche pas Florentino Pérez de suivre toujours cette cérémonie de prestige de près. Et il y a visiblement un gros problème aux yeux du président des Merengue sur l’édition qui vient d’avoir lieu à Paris ce lundi soir. En effet, injouable cette saison avec la Casa Blanca, Jude Bellingham s’est retrouvé dans le ventre mou de ce classement. L’Anglais a terminé à la 18e position, en raison de sa saison très complète avec le Borussia Dortmund, et de sa très bonne prestation pendant la Coupe du monde avec l’Angleterre.

En revanche, malgré son incroyable début de saison avec le Real Madrid, Bellingham a bien été noté sur la saison 2022-2023, ce qui explique son classement. Pas de quoi faire décolérer Florentino Pérez, qui aurait trouvé honteux de voir Emiliano Martinez finir devant lui, à la 15e place. « C’est une très bonne blague. Impossible de croire que c’est le bon classement », a lancé Florentino Pérez à ses acolytes, selon les indiscrétions de Defensa Central, le média très proche du dirigeant espagnol. Une façon de faire comprendre aussi que l’an prochain, Jude Bellingham sera forcément beaucoup plus haut étant donnée que son début de saison le met déjà parmi les candidats à venir pour le Ballon d’Or 2024, où des joueurs comme Erling Haaland et Kylian Mbappé comptent bien enfin avoir leur chance alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tourné la page des championnats européens.