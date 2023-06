Accord Barça-Umtiti, Big Sam est libre

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti a trouvé un accord avec le club catalan. Le défenseur français peut désormais signer librement où il souhaite.

Si Samuel Umiti doit revenir jouer à l'Olympique Lyonnais, c'est maintenant ou jamais. Car ce vendredi, Fabrizio Romano a annoncé que le champion du monde 2018 et son club, le Barça, s'étaient entendus afin que le défenseur de 29 ans soit libéré de son contrat qui courait jusqu'en 2026. Dès le 1ᵉʳ juillet, Samuel Umtiti pourra donc négocier avec n'importe quel club, les rumeurs étant plutôt tournées vers une signature en Italie plus qu'à l'OL.

