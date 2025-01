LdC ‍: Le Real Madrid et Arsenal se baladent

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Pendant que le Paris Saint-Germain réalisait un sacré exploit en l’emportant 4-2 face à Manchester City, d’autres cadors étaient en lice ce mercredi soir lors de cette septième journée de la Ligue des Champions. Le Real Madrid recevait Salzbourg et le club merengue n’a pas fait dans le détail en l’emportant 5-1 grâce notamment à un nouveau but de Kylian Mbappé. A l’instar du Real, Arsenal a également disposé très facilement de son adversaire en gagnant sans difficulté 3-0 contre le Dinamo Zagreb à l’Emirates Stadium. L’Inter a eu plus de difficultés mais l’a tout de même emporté 0-1 sur la pelouse du Sparta Prague. Tous les favoris n’ont pas connu le même bonheur puisque le Bayern Munich, en déplacement au Feyenoord, s’est incliné 3-0 avec notamment un doublé de Santiago Gimenez.

Les résultats des matchs de 21h00 :

AC Milan - Gérone : 1-0

Arsenal - Zagreb : 3-0

Celtic - Young Boys : 1-0

Feyenoord - Bayern : 3-0

PSG - City : 4-2

Real - Salzbourg : 5-1

Sparta Prague - Inter : 0-1