Elle avoue avoir menti, Théo Hernandez la fait condamner

Les faits remontent à 2017. Lors d’une soirée en discothèque à Marbella, Théo Hernandez avait été accusé d’agression sexuelle envers une jeune femme. La mannequin espagnole d’origine russe de 20 ans à l’époque avait décidé de porter plainte pour ces évènements supposés. Au cours de l’enquête, il avait été découvert que les faits n’étaient pas avérés, et que par dépit amoureux ou par frustration, elle avait décidé de nuire au footballeur de l’équipe de France.

Ce dernier avait eu des relations sexuelles consenties dans une voiture avec la jeune femme, mais avait ensuite refusé de la suivre chez elle, ce qui avait généré cette basse vengeance. Non poursuivi par la police car la version de la jeune femme ne tenait pas la route, Théo Hernandez avait profité que la victime supposée aient reconnu de fausses accusations pour la faire à son tour accuser de fausse dénonciation. Elle a été reconnue coupable par le tribunal pénal de Malaga, affirme l’agence de presse espagnole EFE, et Luisa Kremleva a été condamnée à six mois de prison avec sursis et 1800 euros d’amende.