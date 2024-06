EdF ‍: Voler Henry à la France, le Pays de Galles y croit vraiment

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry est un homme courtisé et il pourrait quitter la sélection Espoirs plus rapidement que prévu. Le Pays de Galles aimerait en effet lui donner le poste de sélectionneur.

Thierry Henry est plus concentré que jamais sur sa campagne olympique avec l'équipe de France. La Fédération Française de Football lui a donné l'objectif clair de remporter la médaille d'or. Aussi, Henry va devoir préparer l'Euro Espoirs qui enchainera assez rapidement. A moins que son futur ne soit remis en question à la fin de l'été. Si tel était le cas, le champion du monde 98 ne manquerait pas de courtisans. Une possibilité réelle existe de l'autre côté de la Manche.

Henry sur le départ, la menace est réelle

Comme rapporté par la BBC ces dernières heures, Thierry Henry devient une possibilité de plus en plus crédible pour prendre les rênes de la sélection galloise. La Fédération adore son profil et pense crédibles ses chances d'attirer le Français. Sa connaissance du football britannique et sa maitrise parfaite de l'anglais jouent en sa faveur. Et si le Pays de Galles ne pourra pas lui offrir un pont d'or, on lui laisserait continuer ses activités commerciales comme c'est actuellement le cas afin de compléter ses revenus. C'est notamment ce qui avait été fait avec Ryan Giggs lors de son passage au Pays de Galles. Lors d'un podcast, Feast of Football, l'ancien attaquant gallois Robert Earnshaw a récemment déclaré : « Avec les moins de 21 ans et l'équipe olympique, il comprend les jeunes. Il relèverait la barre et le niveau. Je ne sais pas s'il le voudrait. Je verrais bien quelqu'un comme Thierry le faire. Son cerveau de footballeur est génial. Il est si vif, avancé et a de bonnes idées ». Reste à savoir ce que décidera de faire Thierry Henry, heureux pour le moment de la chance qu'on lui a donnée en France avec les Espoirs.