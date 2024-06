EdF ‍: Un job proposé à Thierry Henry, grosse surprise en vue

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Thierry Henry aura un défi de taille dans les prochaines semaines avec l'équipe de France Olympique. Tout autre résultat qu'une médaille d'or à Paris sera une déception.

L'équipe de France olympique se prépare doucement mais sûrement à rentrer dans ses Jeux Olympiques. Thierry Henry a eu quelques complications pour sélectionner son groupe de joueurs. En effet, de nombreux clubs n'ont pas voulu lâcher leurs joueurs pour l'événement. L'ancien entraineur de l'AS Monaco arrive à faire du bon travail pour le moment avec les Espoirs mais ces JO seront un vrai test pour lui. En cas d'échec, Henry pourrait voir son poste menacé par la Fédération Française de Football. Si tel était le cas, le champion du monde 98 pourrait rebondir au Royaume-Uni... C'est en tout cas le souhait de Robert Earnshaw.

Henry au Pays de Galles, l'idée fait son chemin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Lors de quelques mots rapportés par FourFourTwo, l'ancien attaquant de la sélection galloise a en effet milité pour que Thierry Henry reprenne prochainement les rênes du Pays de Galles, qui n'a pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2024. « Il y a un nom qui reste et c'est celui de Thierry Henry. C'est ma pensée personnelle. J'ai passé du temps avec Thierry pendant les cours d'entrainement il y a quelques années parce qu'il suivait les cours de la Welsh FA. Il connaît le directeur technique David Adams et la configuration, et il comprend le football gallois. La seule chose qui m'a marqué lorsque j'étais assis avec Thierry, c'est que son cerveau de footballeur est brillant. Avec les U21 de France et l'équipe olympique, il comprend les jeunes joueurs. Il relèverait la barre et le niveau. Je ne sais pas s'il le voudrait. Je verrais bien quelqu'un comme Thierry le faire. Son cerveau de footballeur est brillant, il est si vif, avancé et a de bonnes idées », a notamment indiqué Earnshaw, même si les favoris pour prendre la succession de Rob Page sont pour le moment Ryan Giggs, Mark Hughes, Sam Allardyce ou encore Craig Bellamy.