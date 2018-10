Cristiano Ronaldo vs Messi, il a tranché et pour lui... il n'y a pas photo !

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

Pour la première fois depuis des années, le Ballon d’Or ne devrait pas se jouer entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en 2018.

Et pour cause, ce sont plutôt Luka Modric, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui sont les grands favoris. Cela n’empêche pas les observateurs de comparer encore et toujours le Portugais avec la star du Barça. Et forcément lorsque l’on demande à Xavi qui est le meilleur entre les deux, l’ancien capitaine du club catalan n’hésite pas une seule seconde. Selon l’ex-international espagnol, il n’y a même pas débat puisqu’il considère carrément La Pulga comme le meilleur joueur de l’histoire du football.

« Messi plus fort que Cristiano Ronaldo ? Oui, sans aucun doute. Pour moi, Messi n’est pas seulement le plus fort du monde, mais aussi le meilleur joueur de l’histoire » a confié Xavi dans une interview accordée au Corriere dello Sport. Des compliments qui toucheront forcément Lionel Messi, qui traverse une période délicate puisque, victime d’une fracture du bras contre Séville ce week-end, il sera éloigné des terrains entre 3 et 5 semaines. De son côté, Cristiano Ronaldo appréciera certainement beaucoup moins les déclarations de Xavi…