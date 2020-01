Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé… Ce sondage fera l’unanimité

Dans : Foot Europeen.

Régulièrement à la lutte pour des distinctions, les meilleurs joueurs au monde seront tous ravis après le sondage de Marca. Le média espagnol a effectivement trouvé le moyen de tous les récompenser.

Qui est le meilleur joueur au monde ? Peu importe le système de vote, le résultat ne fera jamais l’unanimité. Les admirateurs de Cristiano Ronaldo ont leur avis, tout comme les fans de Lionel Messi ou ceux de Neymar. Du coup, Marca a trouvé la solution idéale pour satisfaire tous les amoureux du ballon rond ou presque. En effet, le quotidien espagnol réalise actuellement un sondage auprès de ses internautes pour désigner le meilleur joueur par catégorie d’âge. Ainsi, CR7 domine largement chez les joueurs de 34 ans, sans pour autant faire de l’ombre à son rival du Barça, leader incontesté parmi les éléments de 32 ans malgré la concurrence de Gerard Piqué, Luis Suarez et Karim Benzema.

Quant à la star brésilienne du Paris Saint-Germain, une première place lui est également réservée devant Sadio Mané, Mohamed Salah et Marc-André ter Stegen, tous âgés de 27 ans. Autant dire qu’à ce petit jeu, le jeune Kylian Mbappé n’est pas inquiété. Chez les joueurs de 21 ans, à l’heure où nous écrivons cet article, l’international français récolte 89 % des votes, contre seulement 7 % et 2 % pour Federico Valverde et Trent Alexander-Arnold. A noter que le Rennais Eduardo Camavinga (17 ans) et le Stéphanois William Saliba (18 ans) sont également nommés dans le sondage, mais les deux talents de Ligue 1 ne font pas le poids contre le Japonais Takefusa Kubo et Ansu Fati dans ce sondage espagnol.