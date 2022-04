Cristiano Ronaldo doit remercier dieu et Karim Benzma

Dans : Foot Europeen.

Par Nicolas Issner

La planète football est plus que marquée par l'empreinte de Karim Benzema, stratosphérique cette saison et impliqué sur cinquante buts. Pour Antonio Cassano, « Cristiano Ronaldo devrait remercier le seigneur » pour avoir joué avec le Français.

Son match à Chelsea résume sa saison. Mercredi dernier, Karim Benzema a sidéré les Blues, Stamford Bridge et le monde de par sa classe et son niveau énorme. Auteur d'un triplé dont deux têtes à couper le souffle, le numéro 9 du Real Madrid est sur la continuité d'une saison XXL. Tout le monde a été bluffé, même Antonio Cassano. Et si Cristiano Ronaldo a autant excellé en ayant atteint la barre des 800 buts en carrière, Karim Benzema n'y est pas étranger. « Chaque jour, Cristiano doit prier Benzema et le remercier d'avoir joué avec lui. On le voit maintenant : Benzema partait pour 18-20 buts et cette année il en a 50, entre les buts et les passes décisives. Avant, il était au service de Cristiano qui marquait 50 buts par an. Cristiano est maintenant un joueur différent, même à la Juve il l'était. Benzema est un avant-centre avec les pieds de Zidane » a déclaré l'ancien attaquant de 39 ans lors d'un passage sur Bobo TV, la chaîne Twitch de Christian Vieri.

Benzema, meilleure saison en carrière

Karim Benzema is the first player since Cristiano Ronaldo to score multiple hat tricks in the Champions League knock-out stage 🤝 pic.twitter.com/gOTnPbFxeX — ESPN FC (@ESPNFC) April 6, 2022

Nous ne sommes qu'à deux mois de la fin de la saison 2021/2022 et Karim Benzema a déjà explosé son record de buts. Rappelé l'année dernière en Bleus par Didier Deschamps, « Nueve » est impliqué sur 50 buts depuis le mois d'août avec notamment 37 buts en autant de matchs joués. L'actuel troisième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, derrière CR7 et Raul, est en train d'écrire sa légende. Son plus haut total de buts sur une saison toutes compétitions confondues, depuis qu'il a débarqué au Real Madrid à l'été 2009, date de 2011/2012 où il avait inscrit 32 buts sous les ordres de José Mourinho à l'époque. A l'heure actuelle le coéquipier de Kylian Mbappé, en Bleus et peut-être bientôt au Real Madrid, est le meilleur buteur de la Liga avec 24 unités et sur la deuxième marche en Ligue des champions avec 11 réalisations, à un petit but de Robert Lewandowski. La cerise sur le gâteau avec un potentiel titre de champion d'Espagne qui semble tendre les bras au Real, et une éventuelle demi-finale en C1.