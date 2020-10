Covid-19 : Avion médicalisé, CR7 se déplace dans les règles

Testé positif au coronavirus lors du dernier rassemblement de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a quitté son pays pour rentrer chez lui à Turin.

Quelques jours après avoir affronté l’équipe de France dans le cadre de la Ligue des Nations (0-0), Cristiano Ronaldo a été brutalement stoppé dans son élan par un test positif au Covid-19. Directement mis à l’isolement et placé en quarantaine dans sa chambre du centre d’entraînement du Portugal, CR7 a toutefois pu quitter son pays mercredi. En allant à l’encontre du protocole sanitaire mis en place en Europe ? Pas vraiment, car même s’il est contagieux, malgré son statut d’asymptomatique au coronavirus, l’attaquant de 35 ans a respecté les consignes sanitaires. Voire même plus, sachant qu’il a été traité comme toute autre personne atteinte du Covid-19 souhaitant rentrer dans son pays de résidence.

Après avoir demandé et reçu l'autorisation de voyager par les autorités portugaises, CR7 a quitté le camp de base de sa sélection en ambulance avant de monter à bord d’un avion médicalisé. Un vol organisé par Luxembourg Air Rescue, une société spécialisée dans le rapatriement des malades. Une fois à Turin, Cristiano Ronaldo a été transporté par une ambulance jusqu’à son domicile italien. Désormais, et alors que la Juventus va reprendre le chemin de la Série A puis de la Ligue des Champions, le quintuple Ballon d'Or va respecter un auto-isolement chez lui, auprès de sa famille. Une crise gérée de la meilleure des manières, malgré les critiques des différents médias européens...

The private ambulance jet Cristiano Ronaldo is currently on flying direction Turin pic.twitter.com/N1H4iPmf18