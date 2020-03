Coronavirus : Cristiano Ronaldo en quarantaine à 2500 km de Turin !

Dans : Foot Europeen.

Présent à Madère pour aller voir sa mère, Cristiano Ronaldo s'est vu interdire de revenir à Turin par son club. Il est mis en quarantaine dans l'île portugaise.

La Juventus est en état d’alerte maximale depuis ce mercredi. Le club turinois a en effet annoncé que l’un de ses joueurs, Daniele Rugani, avait été testé positif au Coronavirus. Le défenseur central de 25 ans ne souffre pour le moment d’aucun symptôme de la maladie, mais a néanmoins contracté le virus. Pour un joueur amené à se déplacer, croiser beaucoup de monde, la signal est inquiétant et la Juventus a immédiatement pris la décision de mettre l’ensemble du secteur professionnel en quarantaine. Une mesure qui concerne également Cristiano Ronaldo, qui a bien évidemment été en contact régulier avec Rugani.

Mais ces derniers jours, la superstar du Portugal s’était rendue dans son île natale de Madère pour être au chevet de sa mère, qui a connu quelques problèmes de santé. Attendu en cette fin de semaine de retour à Turin, le quintuple Ballon d’Or a été prié de rester dans l’île portugaise, de se faire tester et de se plier à la quarantaine en mesure dans son club. Une mesure restrictive qui l’empêche donc pour le moment de rejoindre la Juventus et ne devrait pas le rendre disponible pour un éventuel match contre l’OL en Ligue des Champions prévu la semaine prochaine. Mais il semble désormais extrêmement difficile d’imaginer la tenue de cette rencontre comme si de rien n’était, alors que la possible circulation du virus chez les joueurs de la Juventus est évoquée.