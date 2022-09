Ce pays où Clément Turpin est le roi du sifflet

Dans : Foot Europeen.

Par Marc Verti

Désigné pour arbitrer Espagne-Suisse, Clément Turpin s'impose de plus en plus comme l'un des tauliers de l'arbitrage mondial. S'il est souvent critiqué en France, en Espagne, Turpin est vu comme l'un des meilleurs dans son domaine.

Arbitre de la dernière finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, Clément Turpin ne cesse de s'imposer dans le paysage arbitral mondial. Sélectionné pour officier durant la Coupe du monde au Qatar, le natif d'Oullins va reprendre du service durant la trêve internationale. Il sera aux commandes d'Espagne-Suisse, samedi 24 septembre pour une rencontre comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Nations. Clément Turpin connaît bien l'Espagne puisqu'il a dirigé de nombreuses rencontres de clubs espagnols comme la finale de la Ligue Europa en 2021 avec la victoire de Villarreal contre Manchester United. Celui qui a été élu meilleur arbitre français lors des trophées UNFP la saison passée a également arbitré une fois la Roja. C'était lors d'un Suède-Espagne qui c'était soldé sur un score de 1-1 avec la qualification des Espagnols pour l'Euro 2021. En Espagne, la nomination de Turpin pour arbitrer la rencontre contre la Suisse est vue d'un bon œil, notamment pour Marca qui dresse un portrait flatteur de l'arbitre de 40 ans.

Un passionné influencé par le rugby

Dans son édition de ce jeudi 22 septembre, le journal madrilène revient sur la carrière d'arbitre de Clément Turpin. De sa finale de coupe de Ligue en 2011 jusqu'à la finale de la C1 l'année dernière au Stade de France. Marca explique également que Clément Turpin est grandement inspiré par les valeurs du rugby et de comment un arbitre d'1m70 arrive à se faire respecter et impose les règles du sport sans se démonter. Obsédé par l'analyse vidéo et fervent défenseur de la VAR, Clément Turpin est désormais un arbitre confirmé qui devrait grappiller encore plus d'expérience durant la Coupe du monde au Qatar. S'il est souvent critiqué en France, son jugement est considéré comme très correct en Espagne, ce qui doit certainement donner une bouffée d'oxygène aux sifflets français, très critiqués en ce début de saison.