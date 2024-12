C'est officiel, le Barça s'offre une nouvelle pépite

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

La pépite malienne Ibrahim Diarra (18 ans) rejoint officiellement les rangs du FC Barcelone. Il quitte le club de l’Academie Africa Foot contre un chèque de 1,7 million d’euros.

C’est Noël avant l’heure en Catalogne. Dans l’optique de renforcer les rangs de sa réserve avec de jeunes pépites, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’Ibrahim Diarra. A 18 ans, il débarque plein de promesses. Lors de la Coupe du monde U17 2023 en tant que capitaine du Mali, Diarra avait cartonné. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives, il avait permis à son équipe de terminer à la quatrième place.

« Né le 12 décembre 2006 au Mali, Ibrahim Diarra est un milieu gaucher habile avec le ballon et le mouvement. Il se distingue par sa taille, son toucher de balle, sa force physique et sa polyvalence, puisqu'il peut également jouer comme ailier », indique le club dans le communiqué annonçant son arrivée. Diarra s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028 et évoluera dans un premier temps avec la réserve. Un transfert estimé à 1,7 million d’euros selon les données du site spécialisé Transfermarkt.