Bellingham vole le Ballon d’Or à Vinicius

Par Guillaume Conte

L'élimination du Brésil à la Copa America risque de coûter le Ballon d'Or à Vinicius Junior, qui voit Jude Bellingham s'envoler pour ce trophée. A moins que tout ne change dans les prochains jours...

Euro ou Copa America, même combat. Les beaux matchs ne sont pas au rendez-vous, les gros bras n’impressionnent pas et les stars ne sont pas très en vue. Le Brésil a même été éliminé dès les quarts de finale d’une compétition peu relevée, en raison de son incapacité à faire la différence face à l’Uruguay. Aucun but marqué, les tirs au but ont permis à la formation de Marcelo Bielsa de se qualifier pour les demi-finales. Vinicius Junior, déjà critiqué pour son incapacité à emmener le Brésil au sommet à la Coupe du monde 2022, même s’il y avait encore Neymar qui était dans le groupe, va prendre cher dans les prochaines semaines. Le joueur du Real Madrid est aussi percutant avec la formation meringue, que discret avec la Seleçao. Sa faillite lors de la Copa America pourrait lui coûter très cher, puisque la tendance s’est inversée sur les principaux sites de paris sportifs.

Ainsi, Vinicius n’est plus le favori pour le Ballon d’Or malgré sa belle saison avec le Real, mais c’est son coéquipier Jude Bellingham qui passe devant. Non pas que l’Anglais soit intenable à l’Euro, même s’il a marqué un but décisif contre la Slovaquie, mais il est toujours en course en demi-finale après la difficile qualification contre la Suisse. Le milieu de terrain a lui aussi remporté la Ligue des Champions, ce qui fait donc de lui le candidat numéro 1 pour le Ballon d’Or. Il devance donc Vinicius, mais aussi Kylian Mbappé, trop discret en deuxième partie de saison avec le PSG et transparent avec les Bleus à l’Euro. Erling Haaland souffre de la non-participation de la Norvège aux grands évènements de son côté. Un course au Ballon d’Or qui est donc encore ouverte, surtout que personne n’explose réellement, à l’image d’un Bellingham qui ne pèse pas sur le jeu et se montre très nerveux. L’occasion peut-être pour une surprise de se faire une place, comme Harry Kane s’il venait à terminer très fort cet Euro ?