Ballon d'Or : Un podium totalement imprévu sans Mbappé et avec Cristiano Ronaldo ?

C’est le 3 décembre prochain que l’identité du Ballon d’Or 2018 sera officiellement dévoilée. Mais selon les informations d’Onda Cero, le podium est d’ores et déjà connu. Effectivement, la radio espagnole affirme que c’est Luka Modric qui va rafler la mise, en devançant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Si cela se confirme, Kylian Mbappé et Raphaël Varane ne figureraient donc pas dans le top 3, malgré leur énorme Coupe du monde. Plus que cinq jours à attendre avant d’avoir la confirmation de ce podium qui décevrait à coup sûr Didier Deschamps et les supporters de l’Equipe de France.