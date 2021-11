Ballon d'Or : Scandale racisme contre Mendy, Habib Beye dénonce !

Dans : Foot Europeen.

Lundi soir à Paris, c’est Gianluigi Donnarumma qui a remporté le prix du meilleur gardien de l’année 2021 lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Tandis que le sacre de Lionel Messi devant Robert Lewandowski, Jorginho et Karim Benzema fait beaucoup parler, celui de Gianluigi Donnarumma suscite également quelques crispations. Et pour cause, Edouard Mendy convoitait également ce trophée de meilleur gardien de l’année grâce à sa victoire en Ligue des Champions avec Chelsea. Très performant, l’international sénégalais a largement contribué aux succès des Blues durant la saison, mais cela n’a pas suffi pour battre le gardien du Paris Saint-Germain, vainqueur de l’Euro avec l’Italie. Une aberration pour Habib Beye, qui a purement et simplement hurlé au racisme à la suite de cette distinction attribuée à Gianluigi Donnarumma sur l’antenne de Canal + Sport Afrique.

« Donnarumma devant Mendy, c’était écrit. C’est déjà écrit à la FIFA quand ils mettent le gardien Edouard Mendy sans son maillot du Sénégal, bien au fond, bien caché… C’est la réalité, il faut l’entendre, il faut arrêter d’être hypocrite. Vous avez vu les statistiques ? Le nombre de clean-sheat d’Edouard Mendy est beaucoup plus important que celui de Gianluigi Donnarumma. Sa saison dans sa globalité est bien plus aboutie. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition mais je pense que Mendy a fait une meilleure saison avec Chelsea avec la Ligue des Champions » s’est insurgé Habib Beye, révolté par le sacre de Gianluigi Donnarumma, avant de mettre carrément les pieds dans le plat en estimant que selon lui, Edouard Mendy avait été victime de racisme dans les votes.

L'Italie privilégiée face au Sénégal ?

« Pourquoi on valorise plus un Euro qu’une Ligue des Champions ? L’année c’est 12 mois de compétition, pas un mois de compétition. Sur 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d’Europe. Pourquoi n’a-t-il pas gagné ? Parce qu’il est Africain et Sénégalais et que sa sélection ne rayonne pas comme l’Italie dans tout ce que cela représente. On ne reconnait pas un international africain comme on reconnait un international européen » a lancé le consultant de Canal +, qui ne comprend pas comment Edouard Mendy a pu être snobé de la sorte pour le prix de meilleur gardien de l’année lors de cette cérémonie du Ballon d’Or.

Les polémiques et les doutes à ce sujet fusent depuis quelques semaines. Il y a tout juste six jours, l’ex-gardien de l’OM et du Stade Rennais s’était insurgé contre l’affiche de la FIFA pour le Trophée « The Best » du meilleur gardien de la saison. En concurrence avec Schmeichel, Alisson, Donnarumma et Neuer, Edouard Mendy avait été placé au fond de l’affiche, sans son maillot du Sénégal alors que ses quatre concurrents arboraient fièrement avec le maillot de leur pays respectif sur les épaules… « Deux jours que je regarde ce post et essaie de comprendre pourquoi, mais je n'ai toujours pas compris. Est-ce normal que je sois le seul sans le maillot de mon pays, le Sénégal? Est-ce juste pour le Sénégal? » avait alors publié Edouard Mendy, circonspect, sur les réseaux sociaux.