Ballon d'Or ‍: Le Real Madrid a menti à Vinicius avant le Clasico

Par Claude Dautel

Une semaine après la remise du Ballon d'Or 2024 à Rodri, la Cadena Ser affirme que le Real Madrid n'a pas osé dire à Vinicius qu'il n'était pas le lauréat alors que le club le savait depuis vendredi.

Refusant de venir à Paris pour la remise du Ballon d’Or, alors que les organisateurs ont toujours dit que le secret était total concernant le nom du vainqueur, le Real Madrid a provoqué de très nombreuses critiques. Florentino Perez est en effet passé pour un mauvais perdant, puisque le président des Merengue a ostensiblement snobé ce rendez-vous annuel où Madrid a souvent eu la vedette. Cependant, alors qu’il se disait que le Real n’avait appris que lundi midi la mauvaise nouvelle pour Vinicius Jr, la Cadena Ser, dans son émission Carrusel Canalla, révèle que le club savait depuis vendredi que l’attaquant brésilien ne serait probablement pas le vainqueur du Ballon d’Or 2024, lequel lui semblait pourtant promis. Mais, déterminé à ne pas perturber sa star brésilienne juste avant le Clasico face au Barça, le Real Madrid a préféré attendre que le match soit passé pour en parler au joueur et à son entourage. Même si cela n’a pas empêché Barcelone de mettre une correction à Madrid, Vinicius Jr n’a connu la vérité que le lundi.

Madrid savait mais n'a rien dit pour le Ballon d'Or

Rodri remporte le Ballon d'Or 2024, Madrid crie au scandale ! https://t.co/aDUzlJJWsL — Foot01.com (@Foot01_com) October 28, 2024

Cette révélation, c'est Antón Meana, journaliste espagnol qui l'a fait en citant des sources proches du Real Madrid et de Vinicius Jr : « Le Real Madrid était au courant de la décision de l'organisation du Ballon d'Or, mais il a décidé de garder le silence, soi-disant, pour ne pas distraire Vinícius Jr. avant le match contre le FC Barcelone. » Le Real Madrid a attendu jusqu'au dernier moment pour annuler son vol vers Paris, la Cadena Ser expliquant que de nombreuses personnalités qui avaient été invitées à cette occasion étaient déjà au point de rendez-vous fixé par le club avant d'apprendre que finalement tout était annulé. Décidément, le fameux secret évoqué par France-Football semblait tout de même bien éventé, puisqu'en plus du Real Madrid, Riles, un youtubeur français, avait annoncé dès la veille de la remise du trophée que c'est bien Rodri qui serait récompensé et pas Vinicius Jr.