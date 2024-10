Ballon d'Or ‍: Le Real Madrid ou France Football, qui a menti ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a refusé de venir à Paris en ayant appris que Vinicius n'avait pas le Ballon d'Or. Mais l'organiseur affirme que le club espagnol ne pouvait pas le savoir avant l'annonce officielle.

« Tu bluffes Florentino ». Du côté de France-Football, qui organise le Ballon d'Or, on n'est pas loin de reprendre à son compte l'une des répliques cultes du film La cité de la Peur. Rédacteur en chef du média qui a créé le Ballon d'Or, et le co-organise désormais avec l'UEFA, Vincent Garcia a fermement démenti que le Real Madrid ait été informé avant la remise du trophée à Rodri que Vinicius était battu. « Je peux vous garantir que personne n’était au courant, ni du côté du Real Madrid, ni celui de Manchester City. Peut-être qu’ils avaient un sentiment, peut-être qu’il y avait une part de bluff, mais si Vinicius l’avait gagné, ça aurait été dommage pour lui. J’ai eu une grosse pression du Real Madrid, j’ai toujours été clair, réglo, et peut-être que mon silence - et c’était la même chose avec les autres - a laissé croire au Real que c’était un aveu », a confié le responsable du Ballon d'Or, qui admet avoir été déçu que la délégation madrilène annule sa venue au dernier moment alors qu'un avion l'attendait sur le tarmac de l'aéroport. Cette version est forcément le plus probable, mais il y a tout de même quelques soucis.

Zéro fuite pour le nom du Ballon d'Or, vraiment ?

Car dès dimanche soir, le vidéaste @Videos2Riles a annoncé que c'est bien Rodri qui serait Ballon d'Or au détriment de Vinicius Jr et la rumeur s'est propagée partout sur la planète. De plus, ce mardi, le site Defensa Central avoir été informé lundi à 13h11 qu'effectivement le joueur de Manchester City devançait l'attaquant brésilien du Real Madrid au classement du Ballon d'Or. Et c'est d'ailleurs quelques minutes plus tard que Florentino Perez a annulé le voyage du club à Paris, Josep Pedrerol confirmant tout cela sans aucune hésitation peu après 15 heures. Le club espagnol a ensuite annulé les cinq heures d'émission prévues à cette occasion, et Vinicius Jr a informé ses proches que la fête prévue plus tard dans la soirée pour célébrer le Ballon d'Or, qu'il pensait remporter, était annulée. Si réellement le club et la star brésilienne n'étaient pas certains du choix final, toutes ces décisions seraient tout de même stupéfiantes. Et pour le Real Madrid, il ne fait aucun doute que tout cela a été manigancé par l'UEFA et son président, Florentino Perez étant en guerre ouverte avec Aleksander Ceferin sur le sujet de la Super League.

FOOTBALL POLITICS ❌



My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p — Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024

Difficile d'y voir clair, mais ce qui est certain, c'est que le Real Madrid ne s'est pas grandi en refusant de venir assister au Ballon d'Or, créant même un gros malaise lorsque le club a été désigné meilleur club de l'année et Carlo Ancelotti entraîneur de l'année. Car personne n'est venu chercher les deux trophées qui vont donc rester à Paris en attendant peut-être 2025. Du côté des organisateurs, on va désormais devoir réfléchir sur ce secret absolu exigé jusqu'à la dernière minute, car Florentino Perez pourrait avoir donné des idées aux autres clubs pour les saisons qui viennent.