Ballon d’Or ‍: La femme de Drogba stoppe une polémique gênante

Dans : Foot Europeen.

Par Corentin Facy

Comme les années précédentes, Didier Drogba a assuré dans son rôle de chef de cérémonie au Ballon d’Or au côté de Sandy Heribert.

Cela fait plusieurs années que Didier Drogba forme avec Sandy Heribert une belle équipe pour animer la cérémonie du Ballon d’Or. Ce lundi, l’ex-attaquant de Chelsea et la journaliste de 40 ans étaient particulièrement attendus pour présenter une soirée électrique alors que l’indécision était énorme quant à l’identité du vainqueur. Rodri a finalement gagné le Ballon d’Or face à Vinicius, ce qui ne manque pas d’alimenter les polémiques dans la presse espagnole ce mardi. En marge de cette cérémonie, un autre évènement a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Au moment de son arrivée sur le tapis rouge avec sa femme Gabrielle Lemaire, Didier Drogba a rejoint Sandy Heribert pour préparer la cérémonie.

🚨Cérémonie de remise du Ballon d’Or : Cette dame vient de créer un tollé sur les réseaux sociaux, en tapant au visage la traîne de sa robe à la femme de Didier Drogba. #lemedia100filtre pic.twitter.com/RZZWSABph2 — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) October 29, 2024

Alors qu'elle allait récupérer le bras de l’ancien buteur de l’OM, la journaliste a eu un geste assez surprenant à l’encontre de la compagne de Didier Drogba, faisant voler la traîne de sa robe au visage de Gabrielle Lemaire. La scène, filmée par les caméras, a provoqué de multiples réactions incomprises sur les réseaux sociaux. Mais via son compte Instagram, la femme de Didier Drogba a tenu à mettre les choses au clair.

La femme de Didier Drogba met fin au malaise

« Je vois des réactions gênenates suite au tapis rouge de ce soir à l’endroit de mon amie Sandy Heribert. Elle est absolument adorable et brillante. J’appelle à plus de bienveillance et de respect svp. Merci et encore félicitation à notre star de ce soir Sandy Heribert pour la prestation parfaite » a publié sur Instagram la femme de Didier Drogba. Le geste était pourtant étrange, comme soulevé par des centaines d'internautes sur les réseaux sociaux, mais il n’y a donc aucun malaise entre les deux célébrités. Voilà qui rassurera Didier Drogba, lequel a de son côté assumé à la perfection son rôle de chef de cérémonie au Ballon d'Or.