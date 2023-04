Vente Man Utd | Le Qatar et Ratcliffe perdent patience

Dans : Premier League.

Il y a deux semaines, Jim Ratcliffe et cheikh qatari Jassim Bin Hamad Al Than ont déposé leurs offres dans le cadre du rachat de Manchester United.

A en croire les informations du Daily Mail, du mouvement est attendu cette semaine dans le cadre du rachat de Manchester United. Il faut dire que depuis deux semaines, c’est le calme plat. Jim Ratcliffe et le cheikh qatari Jassim Bin Hamad Al Than ont déposé leur offre dans les temps mais la famille Glazer fait durer le suspense. Depuis le 23 mars dernier, les actuels propriétaires de Manchester United n’ont livré aucun indice sur l’offre qu’ils ont décidé de retenir.

La famille Glazer fait durer le suspense

Aussi bien dans le camp de Jim Ratcliffe que dans celui du Qatar, on commence sérieusement à s’impatienter avec une grosse crainte : que l’offre soit acceptée trop tard pour que le futur propriétaire de Manchester United ait le temps d’effectuer les changements nécessaires lors du mercato. Le média britannique indique que les deux potentiels acheteurs de Manchester United s’attendaient à recevoir une réponse ferme et définitive dans les sept jours ayant suivi leurs offres.

Il n’en est finalement rien et la frustration commence à gagner de plus en plus fortement les différentes parties impliquées. Le Daily Mail confirme par ailleurs que si son offre est retenue, le cheikh Jassim Bin Hamad Al Than a l’intention d’investir massivement lors du mercato estival. Mais pour l’heure, la famille Glazer continue à jouer la montre alors que le média britannique pense que les offres reçues atteignent 5 milliards de livres sterling, quand les actuels propriétaires de Manchester United réclament 6 milliards de livres sterling.

Le Qatar perd patience

C’est peut-être le nœud du problème, alors que Jim Ratcliffe d’un côté et le Qatar de l’autre attendent avec de plus en plus d’impatience que ce dossier arrive à son terme pour avoir un peu de visibilité. Quoi qu'il en soit, il est pour l'instant impossible pour les supporters de Manchester United de se projeter alors que leur club est actuellement quatrième de Premier League, à égalité avec Newcastle et avec seulement trois points d'avance sur Tottenham. Dans un contexte où ils ne savent pas qui sera le propriétaire du club et avec quelles ambitions la saison prochaine.