Tottenham : Mourinho viré, la menace plane !

Dans : Premier League.

Septième de Premier League, le Tottenham de José Mourinho réalise une saison très décevante.

A moins d’un miracle, les Spurs ne devraient pas être en mesure d’accrocher une place en Ligue des Champions. En plus de l’actuel top 4, Chelsea et Liverpool sont mieux placés que Tottenham pour inverser la tendance. Après des débuts réussis à Londres lorsqu’il a succédé à Mauricio Pochettino, José Mourinho semble avoir perdu le fil. Les mauvaises prestation de Tottenham cette saison, aussi bien en Premier League qu’en Ligue Europa, pourraient d’ailleurs être fatales au « Special One ». Et pour cause, Football London affirme que le technicien portugais ne devrait plus être l’entraîneur de Tottenham au départ de la saison 2021-2022. La décision de virer José Mourinho serait d’ores et déjà entérinée par le président Daniel Levy.

L’intransigeant patron de Tottenham semble avoir pris une décision définitive et seule une qualification improbable pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait le faire changer d’avis. Notons tout de même que José Mourinho est encore en mesure de remporter un trophée puisque les Spurs disputeront dimanche prochain la finale de la League Cup face à Manchester City. Reste maintenant à voir sur quel entraîneur Daniel Levy misera ensuite pour succéder à José Mourinho. Selon les informations obtenues par le Daily Express en fin de semaine, trois noms sont sur la short-list des dirigeants de Tottenham. Le favori se nommerait Nuno Espirito Santo, le manager de Wolverhampton. L’entraîneur portugais est apprécié par le board de Tottenham, qui a également coché les noms de Brendan Rodgers (Leicester) et de Maurizio Sarri. Libre depuis son départ de la Juventus Turin, l’entraîneur italien est décidément un coach très courtisé. Récemment, son nom a été associé à plusieurs clubs italiens : Naples mais également l’AS Roma. Les futurs choix de Tottenham seront en tout cas scrutés de près.