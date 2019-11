Tottenham : Le salaire de Mourinho a fuité, c'est indécent

Dans : Premier League.

Ce mercredi matin, Tottenham a officialisé la signature de José Mourinho au poste d’entraîneur. Le coach portugais remplace Mauricio Pochettino, renvoyé mardi soir.

L’ancien entraîneur de Manchester United a toujours accordé sa priorité à Londres. Un temps annoncé à Arsenal, c’est finalement à Tottenham qu’il va rebondir. Une patience récompensée, et qu’il ne doit pas regretter. Car en plus d’avoir récupéré un club finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, le Special One a signé un contrat faramineux, qui risque de faire débat en Angleterre et notamment chez les supporters des Spurs de Tottenham.

En effet, le Daily Mail affirme ce mercredi que José Mourinho a signé un contrat jusqu’en juin 2023 avec un salaire à hauteur de 17,5 ME par an, soit près de 55 ME au total. Autant dire que l’ancien manager des Red Devils peut se frotter les mains, au moment où sa nomination fait débat en Angleterre en raison de son style de jeu, totalement à l’opposé de celui de Mauricio Pochettino, lequel avait conquis les fans de Tottenham ces dernières années.