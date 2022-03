Thomas Tuchel refuse d'être LE traitre de Chelsea

Dans : Premier League.

Le départ de Roman Abramovitch laisse le club de Chelsea dans le dur, même si le club londonien sera rapidement repris. De son côté Thomas Tuchel ne veut pas quitter le navire.

Un an à peine après avoir rejoint Chelsea suite à son limogeage du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel espérait probablement vivre des jours paisibles du côté de Stamford Bridge, d’autant plus que sous ses ordres les Blues ont gagné la Ligue des champions et le Mondial des clubs. Mais le technicien allemand ne se doutait pas que du côté de Moscou, Vladimir Poutine allait faire basculer le monde dans la crise en envahissant l’Ukraine. Propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch n’a même pas eu l’occasion de vendre son club avant de quitter le Royaume-Uni puisque le gouvernement anglais a saisi les biens du milliardaire russe. C’est donc le chaos total du côté du troisième de Premier League, mais les choses devraient évoluer puisque plusieurs candidats se sont proposés pour racheter la formation londonienne. Cependant, alors que des rumeurs évoquent l’énorme intérêt de Manchester United pour faire de Thomas Tuchel le successeur de Ralf Rangnick, l’ancien coach du PSG ne laisse pas la place au moindre doute.

Tuchel est bien à Chelsea, pourquoi partir pour Manchester United ?

The latest from Thomas Tuchel ahead of tomorrow's #EmiratesFACup tie. ⤵️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 18, 2022

A la veille du match du Cup à Middlesbrough, Thomas Tuchel a été interrogé sur la possibilité de signer à Manchester United au moment même où le flou est total concernant l’avenir de Chelsea. Sans s’énerver, mais fermement, l’entraîneur allemand a balayé tout cela d’un revers de la main. « Les rumeurs ? Je n’ai aucune réaction. Me sentez-vous moins engagé ou moins impliqué dans le club ? Je ne pense absolument pas, j'aime être ici et j'aime travailler pour Chelsea. Ce club a tout ce dont j’ai besoin pour me rendre heureux et c’est pour cela que j’ai de bonnes raisons de rester ici », a répondu Thomas Tuchel, qui n’envisage pas le moins du monde de quitter Stamford Bridge de sitôt. Reste tout de même à savoir si le futur propriétaire de Chelsea aura le même avis, mais compte tenu des résultats de Chelsea, il n’y a pas de raison d’envisager un départ sous la contrainte de Tuchel.