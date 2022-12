17e journée de Premier League

Old Trafford

Manchester United bat Nottingham Forest : 3 à 0

Buts : Rashford (19e), Martial (22e), Fred (87e) pour Man Utd

Classement de Premier League

1e. Arsenal 40 pts (-2m)

2e. Newcastle 33 pts (-1m)

3e. Manchester City 32 pts (-3m)

4e. Tottenham 30 pts (-1m)

5e. Manchester United 29 pts (-2m)

19e. Nottingham Forest 13 pts (-1m)

Signing out of Old Trafford in 2022 with a W! ✔️#MUFC || #MUNNFO