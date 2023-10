Ten Hag viré par Man United, la question est posée

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La défaite de Manchester United face à Galatasaray a déjà plombé la campagne des Red Devils en Ligue des champions. Mais Erik Ten Hag estime ne pas être à la veille de se faire virer.

A la peine en Premier League, puisqu’ils sont classés à la dixième place, les Red Devils espéraient profiter de la réception de Galatasaray pour se refaire une santé. Mais, devant des supporters aussi sidérés que mécontents, les Mancuniens ont été battus par le club turc, enregistrant là une deuxième défaite en autant de matchs en C1. Dernier de sa poule, Manchester United aura bien du mal à se qualifier pour la suite de cette compétition, et cela commence à sérieusement chauffer pou Erik Ten Hag. « Plus les choses changent à United, plus elles restent les mêmes, ironise ce mercredi la BBC, qui pose la question qui fâche. La grande question est : Ten Hag pourra-t-il inverser la tendance ? Le Néerlandais, qui a connu tant de succès à l'Ajax avant de démissionner pour devenir le successeur permanent de Solskjaer, peut-il être l'homme qui trouvera des réponses au-delà de celles qu'il a déjà tentées ? »

Erik Ten Hag connaît trop bien le monde du football pour ne pas se douter que la famille Glazer pourrait être tenté de faire sauter le fusible « entraîneur », mais le technicien néerlandais affirme ne pas du tout se sentir en danger. « Avec mon staff, je suis responsable de cette équipe, de ses performances, des résultats et avec mon staff, nous n'obtenons pas de bons résultats. Nous devons faire mieux. Mais j'ai vu une équipe avec un grand état esprit et aussi une équipe soutenue par le public du début à la fin. Tout le monde est uni dans ce club, et c’est ce qui permettra de nous en sortir », a prévenu le manager de Manchester United afin de faire taire les rumeurs. Il n'est toutefois pas certain que cela soit suffisant, la réception de Brentford, samedi prochain à Old Trafford, étant un match à ne surtout pas rater pour Onana et ses coéquipiers.